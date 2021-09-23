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Джонсон призвал лидеров взять на себя ответственность за борьбу с изменением климата

Джонсон призвал лидеров взять на себя ответственность за борьбу с изменением климата

Cop26 (конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата 2021 года) должна стать "поворотным моментом для человечества" всего за 40 дней, призвал мировые державы премьер-министр Борис Джонсон на саммите по климату в Глазго.

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