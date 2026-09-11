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Царьград

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Медведев назвал слухи о мобилизации «лживой провокацией»

Медведев назвал слухи о мобилизации «лживой провокацией»

Перед сентябрьскими выборами в Государственную думу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал интервью «Ведомостям», в котором затронул несколько значимых тем.

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