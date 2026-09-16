В Новосибирске заморозки ожидаются во второй половине октября

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, первые отрицательные температуры этой осенью придут в Новосибирск не раньше второй половины октября.
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