Британские ВМС сообщили о новом напалении неизвестных на судно у берегов Йемена

Военно-морские силы Британии заявили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
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