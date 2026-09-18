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Нижегородская правда

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Егор Голенков подчеркнул, что у игроков «Балтики» нет претензий к Латышонку

Егор Голенков подчеркнул, что у игроков «Балтики» нет претензий к Латышонку

Нападающий «Балтики» Егор Голенков в интервью Metaratings.ru прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» со счётом 2:3 в девятом туре Российской Премьер-Лиги.

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