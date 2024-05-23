Алексей Бандатий: "Врачи давно ждали новый закон "О психическом здоровье"

Парламент Молдовы принял недавно новый закон "О психическом здоровье”, который установит более высокий уровень защиты прав людей с психическими и поведенческими расстройствами и будет четко регулировать процедуры их диагностики, лечения и госпитализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии