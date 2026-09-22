Тысячи гостей собрал фестиваль в Хирино

Под звон колоколов, рок-концерт и джигитовку казаков более 4000 гостей отпраздновали 443-летие села Хирино в Шатковском районе Нижегородской области.
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