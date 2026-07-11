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Знаменитая сестра, муж-миллионер и пятеро детей: какой путь выбрала старшая дочь Марии Ситтель

Знаменитая сестра, муж-миллионер и пятеро детей: какой путь выбрала старшая дочь Марии Ситтель

Дарья, старшая дочь известной ведущей Марии Ситтель, выбрала путь, далекий от телевизионных огней: она стала врачом, матерью пятерых детей и женой человека, не связанного с шоу-бизнесом.

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