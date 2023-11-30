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Более 600 штук: самый крупный клад славянских монет нашли в Германии

Более 600 штук: самый крупный клад славянских монет нашли в Германии

Немецкие археологи и волонтеры, проводившие раскопки на Мекленбургском поозёрье – в регионе на северо-востоке Германии, - обнаружили клад, содержащий множество монет и украшений, а также мечи, которые, по предварительным данным ученых, датируются бронзовым веком.

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