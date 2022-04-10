Часть фанатов «Олимпиакоса» бойкотировала благотворительный матч с «Шахтером». Они дружат с болельщиками «Спартака»

Фанаты «Олимпиакоса» пропустили товарищеский матч с «Шахтером» в знак протеста. Украинский клуб начал тур, все средства от проведения которого будут направлены на помощь людям в Украине.
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