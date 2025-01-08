Союзники обсудят возможность непрерывных и долгосрочных поставок вооружений Киеву

Контактная группа по Украине на своем 25-ом заседании на немецкой авиабазе Рамштайн, которое пройдет 9 января, обсудит новые форматы оказания военной помощи Киеву, в которых главное – непрерывность и долгосрочность поставок.
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