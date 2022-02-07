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Япония планирует вместе с США рассмотреть вопрос введения санкций против РФ из-за Украины

Япония планирует вместе с США рассмотреть вопрос введения санкций против РФ из-за Украины

Власти Японии намерены в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами решать вопрос о введении санкционных ограничений против России в случае «вторжения» на Украину, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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