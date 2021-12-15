Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

С началом действия с 1 января 2022 года нового порядка оказания онкологической помощи в России профильные специалисты не исчезнут из первичного звена, сказал «Известиям» главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им.
С началом действия с 1 января 2022 года нового порядка оказания онкологической помощи в России профильные специалисты не исчезнут из первичного звена, сказал «Известиям» главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им.
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