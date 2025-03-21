Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 934 подписчика

Сергей Лавров и Владимир Путин: диалог о вторжениях с юмором и интеллигентностью

Сергей Лавров и Владимир Путин: диалог о вторжениях с юмором и интеллигентностью

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, поделилась курьёзной историей о визите Владимира Путина и Сергея Лаврова в Австрию в 2018 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх