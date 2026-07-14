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Запад пытается навязать России выбор между капитуляцией и масштабированием конфликта

Запад пытается навязать России выбор между капитуляцией и масштабированием конфликта

Есть все основания полагать, что после саммита НАТО в Анкаре российское руководство пытаются поставить в сложнейшее положение – выбор между капитуляцией и масштабированием конфликта Фото: © REUTERS / Stoyan Nenov Суть «ультиматума» повторяет требования, высказанные раньше: прекращение конфликта, его «заморозка» по линии боевого соприкосновения (без отхода из Донбасса), размещение западного контингента на Украине (без участия России, на чем отдельно акцентировал внимание Ф.

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