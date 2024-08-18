Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие, поскольку после этого от нее отвернутся союзники.
Александр Лукашенко рассказал о целях провокаций ВСУ
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
От нее отвернутся не только союзники, но и в ООН встанет вопрос о международном контроле за нашим ядерным оружием. Нам останется либо уничтожить планету, либо жить в полной изоляции. Не за это ли Соловьев так активно топит?
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