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Сотни пациентов застряли в очереди в хакасской больнице

Сотни пациентов застряли в очереди в хакасской больнице

Это, действительно, острая необходимость. Особенно для тех, кто живет в регионах, где складывается странная ситуация, когда местные начальники рапортуют, что у них всё хорошо, а простые люди сталкиваются с реальностью, причем, очень страшной.

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