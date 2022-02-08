Сотни пациентов застряли в очереди в хакасской больнице

Это, действительно, острая необходимость. Особенно для тех, кто живет в регионах, где складывается странная ситуация, когда местные начальники рапортуют, что у них всё хорошо, а простые люди сталкиваются с реальностью, причем, очень страшной.
Это, действительно, острая необходимость. Особенно для тех, кто живет в регионах, где складывается странная ситуация, когда местные начальники рапортуют, что у них всё хорошо, а простые люди сталкиваются с реальностью, причем, очень страшной.
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