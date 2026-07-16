Большая миссия большого белого человека

На протяжении последних шестисот лет существования Запада примерно каждое столетие одно из западных национальных государств являлось мировой империей своего времени, которая сегодня воплощена в конструкции, возведенной на пьедестале национального государства, называемого Соединенными Штатами Америки.
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