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NewsOne

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Большая миссия большого белого человека

Большая миссия большого белого человека

На протяжении последних шестисот лет существования Запада примерно каждое столетие одно из западных национальных государств являлось мировой империей своего времени, которая сегодня воплощена в конструкции, возведенной на пьедестале национального государства, называемого Соединенными Штатами Америки.

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