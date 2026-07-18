Мужчина вломился в чужой дом и зарезал девушку, спавшую с ребенком

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Великобритании вооруженный мужчина ворвался в дом к семье и зарезал 24-летнюю незнакомую ему женщину, пока она спала рядом с трехмесячным ребенком, сообщили 16 июля в издании Mirror.
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