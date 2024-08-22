Какие советские автомобили пользовались самым большим спросом на Западе

Советский автопром не пользовался популярностью у граждан, но выбора у них не было. Отсутствие возможности приобретать «железных коней» за границей заставляло жителей СССР садиться за руль «Москвичей», «Жигулей» и «Запорожцев» и мириться с их недостатками.
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