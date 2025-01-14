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Хулиганы осквернили часовню в подмосковном Ногинске

Хулиганы осквернили часовню в подмосковном Ногинске

Вандалы обезобразили часовню возле Аллеи Славы воинам Великой Отечественной войны.В подмосковном Ногинске неизвестные обезобразили часовню возле Аллеи Славы воинам Великой Отечественной войны.

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