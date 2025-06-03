Симоньян: «У меня больше нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте, помаде. Я ношу то, что любил и любит мой муж!»

БлокнотРУ Журналистке надоели обсуждения её «декольте и помады». На днях журналистка Маргарита Симоньян посетила премьеру инклюзивного музыкального спектакля в Москве «Буратино и золотой ключик», культурным идеологом которого стала певица Жасмин.
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