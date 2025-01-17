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В России к марту цены на вино вырастут на 10-15%

В России к марту цены на вино вырастут на 10-15% "Большая часть крупнейших импортёров, в том числе и "Fort", уже уведомили своих партнёров о повышении цен в феврале 2025 года", – прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании "Fort".

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