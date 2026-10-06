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Царьград

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СК России арестовал двух мужчин за изнасилование в Калининграде

СК России арестовал двух мужчин за изнасилование в Калининграде

В Калининградской области задержаны два мужчины 24 и 22 лет, подозреваемые в изнасиловании 18-летней девушки в арендованном доме в Гурьевском районе ночью 4 октября.

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