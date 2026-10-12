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Царьград

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В Адыгее к 2030 году запустят курорты на 100 млрд рублей

В Адыгее к 2030 году запустят курорты на 100 млрд рублей

Первые очереди всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в Адыгее планируется сдать в эксплуатацию в 2029–2030 годах, совокупные инвестиции в оба проекта превышают 100 млрд рублей.

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