В Адыгее к 2030 году запустят курорты на 100 млрд рублей

Первые очереди всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в Адыгее планируется сдать в эксплуатацию в 2029–2030 годах, совокупные инвестиции в оба проекта превышают 100 млрд рублей.