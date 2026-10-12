В Адыгее к 2030 году запустят курорты на 100 млрд рублей

Первые очереди всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в Адыгее планируется сдать в эксплуатацию в 2029–2030 годах, совокупные инвестиции в оба проекта превышают 100 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На каких границах...
- Новые переговоры ...
- ХЛ Полиция Дербента ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым