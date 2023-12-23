Певцу Ираклию отказали во въезде в Молдову 

Известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдову. По информации, появившейся в социальных сетях, он собирался принять участие в концерте, посвященном открытию зимнего сезона в OrheiLand, сообщает ştiri.
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