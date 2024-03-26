Занявшаяся сексом с шестью сослуживцами полицейская получит 46,2 миллиона рублей

В США сотрудница полиции получит $500 тыс. из-за секса с шестью сослуживцами В США суд постановил выплатить 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) сотруднице полиции из штата Теннесси, занявшейся сексом с шестью сослуживцами.
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