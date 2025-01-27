Представлена игровая консоль SuperStation One, которая без эмуляции запускает игры PlayStation и других старых приставок

Retro Remake объявила о начале приёма предзаказов на игровую консоль SuperStation One, которая выполнена в стиле первой PlayStation и располагает портами, совместимыми с оригинальным контроллером и картриджами.
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