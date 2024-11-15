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В Турции исключили отток туристов из РФ после отмены all inclusive в отелях

В Турции исключили отток туристов из РФ после отмены all inclusive в отелях

Отмена системы «все включено» (all inclusive) вряд ли приведет к снижению числа российских туристов в Турции, поскольку многие уже чувствуют усталость от этого формата, считает президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

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