В Китае опровергли предположения об ухудшении отношений с Москвой из-за сотрудничества РФ и КНДР

Пекин с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи, оно способствует стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах Китая, заявил глава Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.