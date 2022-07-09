Семь особенностей посева моркови, о которых знают не все! Только так будете с урожаем!

Опытные огородники высевают морковь разной степени зрелости в разное время года. Позднюю морковь иногда высевают в начале июня для лучшего последующего хранения.
Популярные статьи
- Торт "Клубника со сливками" с супер мягким и нежным бисквитом и клубникой прямо с грядочки. Воздушное объедение
- Молоко и йод – идеальная профилактика болезней у огурцов и томатов. Использую их 1 раз в 2 недели для хорошего урожая
- Урожай вишни обеспечен сразу и навсегда, если посадить однажды один из удачных ее сортов
Свежие комментарии