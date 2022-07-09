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Семь особенностей посева моркови, о которых знают не все! Только так будете с урожаем!

Семь особенностей посева моркови, о которых знают не все! Только так будете с урожаем!

Опытные огородники высевают морковь разной степени зрелости в разное время года. Позднюю морковь иногда высевают в начале июня для лучшего последующего хранения.

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