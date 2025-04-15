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Доходы России от экспорта нефти выросли на $700 млн в марте

Доходы России от экспорта нефти выросли на $700 млн в марте

Международное энергетическое агентство сообщило о росте доходов России от экспорта нефти в марте. Москва получила на 700 млн долларов больше по сравнению с февралем, что составило 14,29 млрд долларов, несмотря на падение цен на нефть и нефтепродукты.

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