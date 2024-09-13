Южноуральцы отсудили у МВД полмиллиона рублей за сорванный из-за ошибки в паспорте отдых

Суд обязал МВД возместить семье из Челябинской области затраты на несостоявшуюся поездку в Таиланд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Озерского городского суда, жительница ЗАТО обратилась с иском к МВД после того, как из-за ошибки в загранпаспорте семья отказалась от новогодних каникул у моря.
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