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Забайкальцам предложили сдать оружие для уничтожения БПЛА на СВО

Забайкальцам предложили сдать оружие для уничтожения БПЛА на СВО

Жителям Забайкальского края предложили пожертвовать своё гражданское оружие для того, чтобы помочь участникам спецоперации в уничтожении вражеских беспилотников.

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Комментарии
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Виктор Галкин
А у МО, что деньги кончились?
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18 час.
Александр Котов
у шойгу еще попросите, у него наверняка есть.
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15 час.

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