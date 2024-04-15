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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орещук о «Зените»: «У них самые большие премии за победу в чемпионате. Люди играют за деньги. Второе место никому не интересно»

После 23 туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в Мир РПЛ с 47 очками. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» – 4 очка.

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