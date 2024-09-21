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Царьград

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  • Виктор Галкин
    Всё они, понимали, упыри.Литовский ведущий...
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    Я служил в Литве, помню морды ихние. Коронка, не супранто .Литовский ведущий...
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    Жаль что у этой суки лабуса, предков не расстреляли , после войны. Одним пидором, да не одним, было бы меньше.Литовский ведущий...

А вдруг война? В Белом доме опасаются полномасштабного конфликта между Израилем и "Хезболлой" - Politico

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль и "Хезболла" начнут войну. Это может случиться из-за взрывов техники в Ливане и израильского авиаудара по пригороду Бейрута, пишет Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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