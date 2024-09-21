А вдруг война? В Белом доме опасаются полномасштабного конфликта между Израилем и "Хезболлой" - Politico

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль и "Хезболла" начнут войну. Это может случиться из-за взрывов техники в Ливане и израильского авиаудара по пригороду Бейрута, пишет Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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