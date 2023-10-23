Слуцкий рассказал, что Головин оформил дубль в матче с "Метцем" благодаря ему

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал в своих соцсетях, что футболист "Монако" Александр Головин смог оформить дубль в матче чемпионата Франции против "Метца" благодаря тому, что специалист был на игре.
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