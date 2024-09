Анонс новой Like a Dragon, огромный бюджет Concord, локализация MGS Delta…

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio показали Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, бывший редактор IGN Колин Мориарти поделился информацией о разработке Concord, глава Krafton Чанхан Ким рассказал о своём опыте работы над The Callisto Protocol, ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила крупный апдейт, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater всё же получит официальный перевод на русский язык.