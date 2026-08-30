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Царьград

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Пассажиры просили развернуть тонущий паром за 20 минут до катастрофы. Капитан отказал

Пассажиры просили развернуть тонущий паром за 20 минут до катастрофы. Капитан отказал

Пассажиры видели опасность за 20 минут до катастрофы.Трагедия у берегов Северного Кипра могла быть предотвращена, если бы капитан парома прислушался к пассажирам.

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