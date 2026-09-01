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Царьград

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Хачанов обыграл Бурручагу и вышел во второй круг US Open

Хачанов обыграл Бурручагу и вышел во второй круг US Open

Русский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США, победив аргентинца Романа Андреса Бурручагу со счетом 6:3, 6:0, 6:1.

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