Известная актриса заявила, что была первой любовью Андрея Мягкова

Откровенно об отношениях со звездой советского кино рассказала Тамара Абросимова. В юности популярный в СССР и России актер Андрей Мягков был влюблен в актрису Тамару Абросимову — они оба из Северной столицы и вместе мечтали о карьере в кино.
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