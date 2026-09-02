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Царьград

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Макэнти признала тяжелое положение Украины этим летом

Макэнти признала тяжелое положение Украины этим летом

Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти признала сложное положение Украины этим летом и поблагодарила министра иностранных дел Андрея Сибигу за визит.

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