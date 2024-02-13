В Steam можно бесплатно забрать киберпанковый экшен про мрачное будущее с парк...

В Steam можно бесплатно забрать киберпанковый экшен про мрачное будущее с паркуром и технологическим костюмомНезависимая студия Geniteam Solutions выпустила в Steam киберпанковый экшен от первого лица в духе Mirror’s Edge под названием Phantom Ascension, в котором основное внимание уделено паркуру и ближнему бою с противниками.