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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam можно бесплатно забрать киберпанковый экшен про мрачное будущее с парк...

В Steam можно бесплатно забрать киберпанковый экшен про мрачное будущее с парк...

В Steam можно бесплатно забрать киберпанковый экшен про мрачное будущее с паркуром и технологическим костюмомНезависимая студия Geniteam Solutions выпустила в Steam киберпанковый экшен от первого лица в духе Mirror’s Edge под названием Phantom Ascension, в котором основное внимание уделено паркуру и ближнему бою с противниками.

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