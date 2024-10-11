Бучневич забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Сан-Хосе»

Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (5:4 ОТ). 29-летний россиянин провел (18:22, 2:19 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.