НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Бучневич забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Сан-Хосе»

Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (5:4 ОТ).  29-летний россиянин провел (18:22, 2:19 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх