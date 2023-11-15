Российские вооруженные силы разгромили украинские войска и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу, об этом заявил бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят.
Экс-главком НАТО заявил о разгроме украинской армии
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Можно не знать планы,но надо этого хотеть.На душе спокойней.
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14 час.
Maxim Yushkin
👍 "Партизанщина" с той стороны тоже идёт.😡
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10 час.
Евгений Кузнецов
По моему -у нашего генштаба нет планов наступать.
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9 час.
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