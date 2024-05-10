Россия наступает в Харьковской области, создавая буферную зону, сообщает Reuters. «Российские войска начали наземную бронетанковую атаку на Харьковскую область рано утром в пятницу, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск, пытаясь создать буферную зону» — пишет издание со ссылкой на высокопоставленного украинского военного.