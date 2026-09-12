Пакистан: четыре частных подрядчика были убиты после того, как предполагаемые боевики Армии освобождения Белуджей (БЛА) открыли огонь по их автомобилю в прибрежном районе Дживани в округе Гвадар провинции Белуджистан 11 сентября.