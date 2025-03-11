Администрация Ноябрьска рассказала о программе празднования Дня оленевода

День оленевода (0+), или «Авка» в Ноябрьске — это всегда масштабное событие, которое ждут и любят жители, а в год 50-летия города этот праздник будет проходить в течение двух дней — 15 и 16 марта — на озере Ханто, рассказал глава города Алексей Романов.