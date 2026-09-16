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Царьград

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Путин подчеркнул долг русских перед Родиной в своем обращении

Путин подчеркнул долг русских перед Родиной в своем обращении

Президент России Владимир Путин обратил внимание на долг русских и цель борьбы Родины в обращении накануне выборов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид
Леонид

"Долг русских"?
А якуты, чуваши, татары, удмурты, марийцы не имеют такого долга?
Интересно он рассуждает! Тому есть название. И оно ему не понравится.