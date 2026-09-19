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FiNE NEWS

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Российские войска освободили свыше 220 населенных пунктов за девять месяцев 2026 года

Российские войска освободили свыше 220 населенных пунктов за девять месяцев 2026 года

С начала 2026 года российские военные освободили более 220 населенных пунктов и установили контроль над свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории в зоне специальной военной операции.

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