Российские войска освободили свыше 220 населенных пунктов за девять месяцев 2026 года

С начала 2026 года российские военные освободили более 220 населенных пунктов и установили контроль над свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории в зоне специальной военной операции.
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